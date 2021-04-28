«Роскомнадзор» проверит в TikTok ролики о российских военных на Донбассе и обещает их блокировать

Федеральная служба России по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций («Роскомнадзор») будет проверять в социальной сети TikTok видеоролики об участии российских военных в войне на Донбассе.
Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роскомнадзора».
О подобных видео в TikTok сообщила общественная организация «Лига безопасного интернета». Она якобы обнаружила в соцсети 546 публикаций о том, что военнослужащие России участвуют в военной операции на оккупированных территориях Донбасса, в частности на территории «ДНР».
«Роскомнадзор» сейчас проверяет эту информацию. В ведомстве обещают, что если она подтвердится, «Роскомнадзор» обратится в прокуратуру с просьбой заблокировать эти материалы.
- С конца марта над Украиной нависла угроза вторжения российских войск. Тогда в соцсетях стали появляться видео о перемещении сил вдоль границы, где Россия сконцентрировала около 150 тысяч военных и тяжелое вооружение.
- 22 апреля министр обороны России заявил, что войска начинают возвращаться на постоянное место дислокации. При этом в Черном море остались десантные корабли, а в лагере возле Воронежа до сих пор стоит техника.