«Роскомнадзор» проверит в TikTok ролики о российских военных на Донбассе и обещает их блокировать

Федеральная служба России по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций («Роскомнадзор») будет проверять в социальной сети TikTok видеоролики об участии российских военных в войне на Донбассе.

Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роскомнадзора».

О подобных видео в TikTok сообщила общественная организация «Лига безопасного интернета». Она якобы обнаружила в соцсети 546 публикаций о том, что военнослужащие России участвуют в военной операции на оккупированных территориях Донбасса, в частности на территории «ДНР».

«Роскомнадзор» сейчас проверяет эту информацию. В ведомстве обещают, что если она подтвердится, «Роскомнадзор» обратится в прокуратуру с просьбой заблокировать эти материалы.