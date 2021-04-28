NYT: ФБР обшукало квартиру й офіс адвоката Трампа Джуліані у справі про його діяльність в Україні

У Нью-Йорку співробітники ФБР провели обшук в квартирі та офісі адвоката експрезидента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані. Це повʼязано з розслідуванням його діяльності в Україні.
Про це пише The New York Times.
За даними джерел видання, слідчі вилучили портативну техніку Джуліані, а також обшукали його квартиру на Медісон-авеню і його офіс на Парк-авеню близько шостої ранку (13:00 за Києвом).
Адвокат Джуліані Роберт Костелло назвав обшуки «непотрібними», оскільки його клієнт запропонував відповісти на запитання прокуратури, за винятком тих, які стосувалися його конфіденційного спілкування з колишнім президентом.
Як пише видання, розслідування зосереджене на питанні, чи лобіював Джуліані через адміністрацію Трампа у 2019 році інтереси українських посадовців і олігархів, які водночас допомагали Джуліані шукати компромат на політичних суперників Трампа, включно з тодішнім кандидатом у президенти Джо Байденом.
- У вересні 2019 року The Wall Street Journal повідомив, що Дональд Трамп під час телефонної розмови із Зеленським близько восьми разів чинив тиск на нього, вимагаючи провести розслідування стосовно сина Джо Байдена. Хантер Байден був членом наглядової ради української компанії Burisma, яка належала ексміністру екології часів Януковича Миколі Злочевському.
- Після цього Білий дім опублікував стенограму розмови між президентами України та США. Згідно з нею, Зеленський і Трамп говорили про розслідування проти сина Байдена, що у США визнали тиском на Зеленського.
- 19 грудня того ж року в Палаті представників США оголосили про початок процедури імпічменту Трампа через його можливий тиск задля впливу на результати виборів 2020 року. Але 5 лютого 2020 року Сенат США виправдав Трампа за обома статтями імпічменту.