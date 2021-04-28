NYT: ФБР обыскало квартиру и офис адвоката Трампа Джулиани по делу о его деятельности в Украине

В Нью-Йорке сотрудники ФБР провели обыск в квартире и офисе адвоката экс-президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Это связано с расследованием его деятельности в Украине.
Об этом пишет The New York Times.
По данным источников издания, следователи изъяли портативную технику Джулиани и обыскали его квартиру на Мэдисон-авеню и его офис на Парк-авеню около 6 часов утра (13:00 по Киеву).
Адвокат Джулиани Роберт Костелло назвал обыски «ненужными», поскольку его клиент предложил ответить на вопросы прокуратуры, за исключением тех, что касались его конфиденциального общения с бывшим президентом.
Как пишет издание, расследование сосредоточено на вопросе, лоббировал ли Джулиани через администрацию Трампа в 2019 году интересы украинских чиновников и олигархов, которые помогали Джулиани искать компромат на политических соперников Трампа, включая тогдашнего кандидата в президенты Джо Байдена.
- В сентябре 2019 года The Wall Street Journal сообщил, что Дональд Трамп во время телефонного разговора с Зеленским около восьми раз оказывал давление на него, требуя провести расследование в отношении сына Джо Байдена. Хантер Байден был членом набсовета украинской компании Burisma, которая принадлежала экс-министру экологии времен Януковича Николаю Злочевскому.
- После этого Белый дом опубликовал стенограмму разговора между президентами Украины и США. Согласно ей, Зеленский и Трамп говорили о расследовании против сына Байдена, что в США признали давлением на Зеленского.
- 19 декабря того же года в Палате представителей США объявили о начале процедуры импичмента Трампа из-за его возможного давления для влияния на результаты выборов 2020 года. Но 5 февраля 2020 года Сенат США оправдал Трампа по обеим статьям импичмента.