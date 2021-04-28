NYT: ФБР обыскало квартиру и офис адвоката Трампа Джулиани по делу о его деятельности в Украине

В Нью-Йорке сотрудники ФБР провели обыск в квартире и офисе адвоката экс-президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Это связано с расследованием его деятельности в Украине.

Об этом пишет The New York Times.

По данным источников издания, следователи изъяли портативную технику Джулиани и обыскали его квартиру на Мэдисон-авеню и его офис на Парк-авеню около 6 часов утра (13:00 по Киеву).

Адвокат Джулиани Роберт Костелло назвал обыски «ненужными», поскольку его клиент предложил ответить на вопросы прокуратуры, за исключением тех, что касались его конфиденциального общения с бывшим президентом.

Как пишет издание, расследование сосредоточено на вопросе, лоббировал ли Джулиани через администрацию Трампа в 2019 году интересы украинских чиновников и олигархов, которые помогали Джулиани искать компромат на политических соперников Трампа, включая тогдашнего кандидата в президенты Джо Байдена.