Чернігів, попри «червону» зону, послаблює карантин і повертає молодших школярів за парти

У Чернігові,— попри «червону» карантинну зону в регіоні, дозволили відновити роботу дитсадкам, початковій школі та підприємцям на відкритому повітрі. Про це йдеться в повідомленні міської ради.

З 29 квітня (пʼятниця) дозволили: