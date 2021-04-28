Чернигов, несмотря на «красную» зону, ослабляет карантин и возвращает младших школьников за парты

В Чернигове, несмотря на «красную» карантинную зону в регионе, позволили восстановить работу детсадам, начальной школе и предпринимателям на открытом воздухе. Об этом говорится в сообщении городского совета.
С 29 апреля (пятница) позволили:
- Принимать посетителей тем, кто торгует и обслуживает население на открытом воздухе, кроме ТРЦ и развлекательных заведений.
- Общепитам — обслуживать клиентов на открытых площадках. Расстояние между столами должно составлять не менее 2 метров, за одним столом — не более 4 человек (без учета детей до 18 лет). Посетители должны зайти в заведение и перемещаться в нем в маске. Сидеть за столом можно без нее.
- Посещать спортивные кружки (учреждения внешкольного образования спортивной направленности).
- Спортсменам команд города и области, которые готовятся к соревнованиям, — посещать спортзалы.
С 5 мая (среда) позволили:
- Посещать детсады и начальную школу.
- Проводить массовые спортивные мероприятия, которые есть в календарном плане города, на открытом воздухе и без зрителей.
Управлению транспорта рекомендовали подготовить предложения по возобновлению работы общественного транспорта в обычном режиме с 5 мая.
- Адаптивный карантин в Украине продлили до 30 июня. Главный санврач страны Виктор Ляшко 23 апреля сообщил, что из «красной» зоны на этой неделе выйдут Киевская, Запорожская и Полтавская области, а также Киев.
- Правительство решило не менять правила карантина на время Пасхи и майских праздников. В то же время призывают религиозные учреждения и верующих соблюдать ряд правил во время богослужений. В частности, в церковь советуют идти только одному члену семьи.