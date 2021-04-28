У Польщі з 1 травня почнуть послаблювати карантин — до кінця місяця майже всі сфери відновлять роботу

Уряд Польщі анонсував поступові карантинні послаблення на тлі зменшення кількості інфікувань коронавірусом у країні.

Про це пише Deutsche Welle.

Зокрема, з 1 травня відкриють спортивні заклади для групового відвідування. З 4 травня у Польщі дозволять відкрити з обмеженнями торгові центри, музеї та художні галереї, також наймолодші школярі віком від семи до девʼяти років знову підуть до школи.

Крім того, із 8 травня зможуть відновити роботу готелі, але поки що їм дозволять працювати на половині потужностей. З 15 травня планується відкрити заклади харчування на свіжому повітрі, а у приміщеннях — з 29 травня.

Уже з 29 травня всі учні і студенти мають відновити очне навчання. Цього ж дня уряд планує дозволити роботу фітнес-клубів, басейнів, кінотеатрів і театрів, але з деякими обмеженнями.

Також починаючи 15 травня жителям країни дозволять не носити захисні маски на свіжому повітрі за умови дотримання дистанції. При цьому це послаблення набуде чинності лише за умови, якщо кількість випадків зараження коронавірусом буде меншою за 15 на 100 тисяч людей. Водночас премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав людей дотримуватися обмежень, які досі діють.

У Польщі з населенням у 38 мільйонів осіб зафіксували понад 2,7 мільйона заражень коронавірусом і 66 тисяч померлих від нього. При цьому першу дозу вакцини від коронавірусу вже отримали понад 10,7 мільйона жителів країни, а обидві — близько 2,75 мільйона людей.