У Польщі почнуть послаблювати карантин — відкриють салони краси та школи для найменших учнів

Польська влада вирішила з 26 квітня розпочати послаблення карантину у країні. На першому етапі це стосуватиметься лише деяких регіонів.
Про це пише RFM24.
Карантин з 26 квітня послаблять в 11 воєводствах. Водночас у Сілезькому, Нижньосілезькому, Великопольському, Лодзькому та Опольському чинні обмеження залишаться.
Влада дозволить відновити роботу салонам краси, перукарням та косметологічним кабінетам. Також навчатися у змішаному форматі зможуть учні 1—3 класів. Усі інші обмеження, зокрема на проведення масових заходів, зберігаються.
За словами очільника МОЗ Польщі Адама Недзельського, після травневих свят у країні зможуть відкрити заклади культури. Також наступного тижня розглянуть питання, чи необхідно далі носити маски на вулиці.
У Польщі вже вакцинували від коронавірусу понад 9 мільйонів людей. Після березневої хвилі наразі рівень захворюваності поступово спадає і сягає близько 10 тисяч нових хворих щодня.
- Від 20 березня в Польщі знову був запроваджений жорсткий карантин (локдаун).
- Перед цим міністр охорони здоровʼя країни Адам Недзельський заявив, що «британський» штам коронавірусу, який поширюється швидше, ніж попередні версії SARS-CoV-2, став причиною третьої хвилі пандемії в Польщі.