У Польщі почнуть послаблювати карантин — відкриють салони краси та школи для найменших учнів

Польська влада вирішила з 26 квітня розпочати послаблення карантину у країні. На першому етапі це стосуватиметься лише деяких регіонів.

Про це пише RFM24.

Карантин з 26 квітня послаблять в 11 воєводствах. Водночас у Сілезькому, Нижньосілезькому, Великопольському, Лодзькому та Опольському чинні обмеження залишаться.

Влада дозволить відновити роботу салонам краси, перукарням та косметологічним кабінетам. Також навчатися у змішаному форматі зможуть учні 1—3 класів. Усі інші обмеження, зокрема на проведення масових заходів, зберігаються.

За словами очільника МОЗ Польщі Адама Недзельського, після травневих свят у країні зможуть відкрити заклади культури. Також наступного тижня розглянуть питання, чи необхідно далі носити маски на вулиці.

У Польщі вже вакцинували від коронавірусу понад 9 мільйонів людей. Після березневої хвилі наразі рівень захворюваності поступово спадає і сягає близько 10 тисяч нових хворих щодня.