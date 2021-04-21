В Польше начнут ослаблять карантин — откроют салоны красоты и школы для самых маленьких учеников

Польские власти решили с 26 апреля начать ослабление карантина в стране. На первом этапе это будет касаться только некоторых регионов.

Об этом пишет RFM24.

Карантин с 26 апреля ослабят в 11 воеводствах. В то же время в Силезском, Нижнесилезском, Великопольском, Лодзинском и Опольском действующие ограничения останутся.

Власть разрешит восстановить работу салонам красоты, парикмахерским и косметологическим кабинетам. Также учиться в смешанном формате смогут ученики 1—3 классов. Все другие ограничения, в частности, на проведение массовых мероприятий, сохраняются.

По словам главы Минздрава Польши Адама Недзельского, после майских праздников в стране смогут открыть учреждения культуры. Также на следующей неделе рассмотрят вопрос, необходимо ли дальше носить маски на улице.

В Польше уже вакцинировали от коронавируса более 9 млн человек. После мартовской волны пока что уровень заболеваемости постепенно спадает и составляет около 10 тысяч новых больных ежедневно.