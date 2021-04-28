В Польше с 1 мая начнут ослаблять карантин — до конца месяца почти все сферы возобновят работу

Правительство Польши анонсировало постепенные карантинные ослабления на фоне уменьшения количества заражений коронавирусом в стране.

Об этом пишет Deutsche Welle.

В частности, с 1 мая откроют спортивные учреждения для группового посещения. С 4 мая в Польше позволят открыть с ограничениями торговые центры, музеи и арт-галереи, а школьники в возрасте от семи до девяти лет снова пойдут в школу.

Кроме того, с 8 мая смогут возобновить работу гостиницы, но пока им разрешат работать на половине мощности. С 15 мая планируется открыть заведения питания на свежем воздухе, а в помещениях — с 29 мая.

Уже с 29 мая все ученики и студенты должны восстановить очное обучение. С этого же дня правительство планирует разрешить работу фитнес-клубов, бассейнов, кинотеатров и театров, но с некоторыми ограничениями.

Также начиная с 15 мая жителям страны позволят не носить защитные маски на свежем воздухе при условии соблюдения дистанции. Причем это ослабление вступит в силу только при условии, если количество случаев заражения коронавирусом будет меньше 15 на 100 тысяч человек. В то же время премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал людей соблюдать ограничения, которые до сих пор действуют.

В Польше с 38-миллионным населением зафиксировали более 2,7 миллиона заражений коронавирусом и 66 тысяч умерших от него. При этом первую дозу вакцины от коронавируса получили уже более 10,7 миллиона жителей страны, а обе — около 2,75 миллиона человек.