На великодні свята порядок забезпечуватимуть понад 26 тис. правоохоронців. Церкви обіцяють онлайн-служби

Правопорядок під час великодніх та травневих свят забезпечуватимуть понад 26 тисяч правоохоронців.

Про це повідомила Національна поліція.

За даними поліції, починаючи з 21:00 1 травня, у 13,5 тисячі храмів розпочнуться святкові богослужіння. У них візьмуть участь понад мільйон вірян. Тож до охорони залучать понад 20 тисяч поліцейських, 1,3 тисячі гвардійців, 4,7 тисячі рятувальників та 900 курсантів.

Крім того, голова Національної поліції Ігор Клименко підкреслив, що цьогоріч річниця трагедії 2 травня в Одесі збігається зі святкуванням Великодня. Тому необхідно забезпечити правопорядок не лише поблизу культових споруд, а й у місцях проведення масових заходів.

«На початку тижня спільно з додатковими силами Національної гвардії ми розпочали оперативно-профілактичне відпрацювання території обласного центру. І вже з 30 квітня Головне управління в Одеській області запровадить посилені заходи безпеки», — повідомив Клименко.

Також з предстоятелями українських церков зустрівся й президент Володимир Зеленський. Він звернувся з проханням розповісти вірянам про важливість вакцинації від COVID-19, оскільки це єдиний шлях до подолання пандемії.

Предстоятелі церков запевнили, що питання святкування Великодня в умовах пандемії коронавірусу перебуває в центрі уваги всіх церковних спільнот. Їхні очільники намагаються максимально зробити все, щоб богослужіння були доступні онлайн, як це було минулого року, а також щоб люди зберігали дистанцію та надягали захисні маски. Водночас керівники церков зазначили, що в умовах карантинних обмежень, коли люди відчувають втому, навіть агресію й розпач, духовна опіка також має велике значення.

Крім того, на зустрічі президенту повідомили, що Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій дійшла спільної позиції щодо вакцинації. Вона полягає в тому, що немає релігійних причин не проводити щеплення, а вакцинація має бути безпечною, доступною й добровільною.