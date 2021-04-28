На пасхальные праздники порядок будут обеспечивать более 26 тыс. правоохранителей. Церкви обещают онлайн-службы

Правопорядок во время пасхальных и майских праздников будут обеспечивать более 26 тысяч правоохранителей.

Об этом сообщила Национальная полиция.

По данным полиции, начиная с 21:00 1 мая, в 13,5 тысячи храмов начинаются праздничные богослужения. В них примут участие более миллиона верующих. Поэтому к охране привлекут свыше 20 тысяч полицейских, 1,3 тысячи нацгвардейцев, 4,7 тысячи спасателей и 900 курсантов.

Кроме того, глава Национальной полиции Игорь Клименко подчеркнул, что в этом году годовщина трагедии 2 мая в Одессе совпадает с празднованием Пасхи. Поэтому необходимо обеспечить правопорядок не только вблизи храмов, но и в местах проведения массовых мероприятий.

«В начале недели совместно с дополнительными силами Национальной гвардии мы начали оперативно-профилактическую отработку территории областного центра. И уже с 30 апреля Главное управление в Одесской области введет усиленные меры безопасности», — сообщил Клименко.

Также с предстоятелями украинских церквей встретился и президент Владимир Зеленский. Он попросил рассказать верующим о важности вакцинации от COVID-19, поскольку это единственный путь к преодолению пандемии.

Предстоятели церквей заверили, что вопрос празднования Пасхи в условиях пандемии коронавируса находится в центре внимания всех церковных общин. Их руководители стараются максимально сделать все, чтобы богослужения были доступны онлайн, как это было в прошлом году; чтобы люди сохраняли дистанцию и надевали защитные маски. В то же время руководители церквей отметили, что в условиях карантина, когда люди чувствуют усталость, даже агрессию и отчаяние, духовная опека также имеет большое значение.

Кроме того, на встрече с президентом сообщили, что Всеукраинский совет церквей и религиозные организации пришли к общей позиции по вакцинации. Она заключается в том, что нет религиозных причин отказываться от прививки, а вакцинация должна быть безопасной, доступной и добровольной.