Кива заявив, що його наукового керівника звільнили: Прийдемо до влади — зроблю міністром освіти

Наукового керівника нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» Іллі Киви Володимира Гурковського, який допомагав йому з дисертацією, звільнили з роботи.

Про це депутат розповів у коментарі журналістам, повідомляє «Громадське».

«Хтось просто через свою самозакоханість брудно відіграється на наукових керівниках, на тих людях, які дали мені можливість захистити дисертацію. Вони просто виконували свою роботу», — сказав депутат.

Кива уточнив, що Гурковського звільнили сьогодні, 28 квітня. Але депутат каже, що радив йому не перейматися.

«Бути науковим керівником Киви сьогодні — це одна історія, а бути керівником у Киви завтра — це взагалі уже інша історія і зовсім інші позиції. Я йому сказав: прийдемо до влади — зроблю міністром освіти», — додав Кива.

Науковим керівником Киви виступив доктор наук із державного управління, перший заступник директора Всеукраїнської громадської організації «Центр досліджень проблем публічного управління» Володимир Гурковський.