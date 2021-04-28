Кива заявив, що його наукового керівника звільнили: Прийдемо до влади — зроблю міністром освіти

Наукового керівника нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» Іллі Киви Володимира Гурковського, який допомагав йому з дисертацією, звільнили з роботи.
Про це депутат розповів у коментарі журналістам, повідомляє «Громадське».
«Хтось просто через свою самозакоханість брудно відіграється на наукових керівниках, на тих людях, які дали мені можливість захистити дисертацію. Вони просто виконували свою роботу», — сказав депутат.
Кива уточнив, що Гурковського звільнили сьогодні, 28 квітня. Але депутат каже, що радив йому не перейматися.
«Бути науковим керівником Киви сьогодні — це одна історія, а бути керівником у Киви завтра — це взагалі уже інша історія і зовсім інші позиції. Я йому сказав: прийдемо до влади — зроблю міністром освіти», — додав Кива.
Науковим керівником Киви виступив доктор наук із державного управління, перший заступник директора Всеукраїнської громадської організації «Центр досліджень проблем публічного управління» Володимир Гурковський.
- 26 квітня Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію і тепер може отримати науковий ступінь — кандидат наук з державного управління. Захист проходив в Інституті підготовки кадрів Державної служби зайнятості, члени комісії проголосували одностайно (13 — за). Під час захисту троє невідомих чоловіків блокували вхід в аудиторію, а сам Кива хамив журналістам.
- Пізніше журналісти Bihus.Info випустили відео, в якому розібрали дисертацію Киви. У ній багато неточностей, «води», немає конкретики, плутанина у джерелах тощо.
- Член атестаційної колегії Міністерства освіти, нардеп Юлія Гришина повідомила, що дисертацію Киви ще можуть направити на повторне рецензування. Остаточне рішення про присудження йому наукового ступеня ухвалюватиме атестаційна колегія МОН.