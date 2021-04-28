Кива заявил, что его научного руководителя уволили: Придем к власти — сделаю министром образования

Научного руководителя нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильи Кивы Владимира Гурковского, который помогал ему с диссертацией, уволили с работы.

Об этом депутат рассказал в комментарии журналистам, сообщает «Громадське».

«Кто-то просто из-за своей самовлюбленности грязно отыгрывается на научных руководителях, на тех людях, которые дали мне возможность защитить диссертацию. Они просто выполняли свою работу», — сказал депутат.

Кива уточнил, что Гурковского уволили сегодня, 28 апреля. Но депутат говорит, что советовал ему не беспокоиться.

«Быть научным руководителем Кивы сегодня — это одна история, а быть руководителем у Кивы завтра — это уже совсем другая история и совсем другие позиции. Я ему сказал: придем к власти — сделаю министром образования», — добавил Кива.

Научным руководителем Кивы выступил доктор наук по государственному управлению, первый заместитель директора Всеукраинской общественной организации «Центр исследований проблем публичного управления» Владимир Гурковский.