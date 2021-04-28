Кива заявил, что его научного руководителя уволили: Придем к власти — сделаю министром образования

Научного руководителя нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильи Кивы Владимира Гурковского, который помогал ему с диссертацией, уволили с работы.
Об этом депутат рассказал в комментарии журналистам, сообщает «Громадське».
«Кто-то просто из-за своей самовлюбленности грязно отыгрывается на научных руководителях, на тех людях, которые дали мне возможность защитить диссертацию. Они просто выполняли свою работу», — сказал депутат.
Кива уточнил, что Гурковского уволили сегодня, 28 апреля. Но депутат говорит, что советовал ему не беспокоиться.
«Быть научным руководителем Кивы сегодня — это одна история, а быть руководителем у Кивы завтра — это уже совсем другая история и совсем другие позиции. Я ему сказал: придем к власти — сделаю министром образования», — добавил Кива.
Научным руководителем Кивы выступил доктор наук по государственному управлению, первый заместитель директора Всеукраинской общественной организации «Центр исследований проблем публичного управления» Владимир Гурковский.
- 26 апреля Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию и теперь может получить научную степень — кандидат наук по государственному управлению. Защита проходила в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости, члены комиссии проголосовали единогласно (13 — за). Во время защиты трое неизвестных мужчин блокировали вход в аудиторию, а сам Кива хамил журналистам.
- Позже журналисты Bihus.Info выпустили видео, в котором разобрали диссертацию Кивы. В ней много неточностей, «воды», нет конкретики, путаница в источниках и тому подобное.
- Член аттестационной коллегии Министерства образования, нардеп Юлия Гришина сообщила, что диссертацию Кивы еще могут направить на повторное рецензирование. Окончательное решение о присуждении ему ученой степени будет принимать аттестационная коллегия МОН.