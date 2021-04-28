Наглядова рада «Укрзалізниці» вирішила почати конкурс на нового главу правління

Наглядова рада «Укрзалізниці» вирішила розпочати конкурсний відбір кандидатів на посаду глави правління компанії.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

До проведення конкурсу, зазначають у компанії, планують залучити консультанта з відбору персоналу.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 17 березня за поданням наглядової ради «Укрзалізниці» звільнив з посади главу правління компанії Володимира Жмака. Його призначили на цю посаду наприкінці серпня 2020 року. Жмак називав рішення про своє звільнення «необґрунтованим і незаконним» та заявляв про плани оскаржувати його у суді.

Зараз обов’язки глави УЗ виконує член правління компанії Іван Юрик, який раніше вже обіймав посаду очільника.