Наблюдательный совет «Укрзалізниці» решил начать конкурс на нового главу правления

Наблюдательный совет «Укрзалізниці» решил начать конкурсный отбор кандидатов на должность главы правления компании.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».

К проведению конкурса, отмечают в компании, планируют привлечь консультанта по отбору персонала.

Напомним, Кабинет министров 17 марта по представлению наблюдательного совета «Укрзалізниці» уволил с должности главы правления компании Владимира Жмака. Его назначили на эту должность в конце августа 2020 года. Жмак называл решение о своем увольнении «необоснованным и незаконным» и заявлял о планах обжаловать его в суде.

Сейчас обязанности главы УЗ выполняет член правления компании Иван Юрик, который ранее уже занимал должность руководителя.