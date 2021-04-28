Наблюдательный совет «Укрзалізниці» решил начать конкурс на нового главу правления

Наблюдательный совет «Укрзалізниці» решил начать конкурсный отбор кандидатов на должность главы правления компании.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».
К проведению конкурса, отмечают в компании, планируют привлечь консультанта по отбору персонала.
Напомним, Кабинет министров 17 марта по представлению наблюдательного совета «Укрзалізниці» уволил с должности главы правления компании Владимира Жмака. Его назначили на эту должность в конце августа 2020 года. Жмак называл решение о своем увольнении «необоснованным и незаконным» и заявлял о планах обжаловать его в суде.
Сейчас обязанности главы УЗ выполняет член правления компании Иван Юрик, который ранее уже занимал должность руководителя.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль 15 марта поручил министрам проанализировать работу «Укрзалізниці» с 2015 года.
- 31 марта Кабмин утвердил финансовый план «Укрзалізниці» на 2021 год, который предусматривает доход в 93 миллиарда гривен с прибылью на уровне 3,6 млрд грн и налогами в бюджет на 24,7 млрд грн. План предусматривает обновление вагонов.