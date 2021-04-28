Офіс генпрокурора встановив особи 260 іноземців, які воювали в Криму і на Донбасі

Українські прокурори розслідують участь близько 260 іноземців у воєнних діях в Криму і на Донбасі проти українських сил.
Про це розповів заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, передає «Крим.Реалії».
За його словами, встановлено особи 260 іноземців з 32 країн, частина з яких можуть бути причетні до воєнних злочинів.
«Ми не виключаємо той факт, що багато хто з цих людей брав активну участь в бойових діях і міг бути причетний до воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Тому ми активно перебуваємо в діалозі з нашими колегами і просимо їх сприяти розслідуванню кримінальних проваджень, які у нас є», — сказав Мамедов.
- Ще в минулому році Мамедов повідомив, що Офіс генпрокурора розслідує кримінальні провадження за фактом участі у боях близько 100 іноземців на боці бойовиків на Донбасі. Ця цифра не враховує громадян Росії. Тоді найбільше бойовиків було з Сербії та Іспанії.
- Раніше Офіс генпрокурора порушив справу через участь в боях на Донбасі 20 громадян Франції. Деякі з них можуть воювати і сьогодні.