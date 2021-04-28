Офис генпрокурора установил личности 260 иностранцев, воевавших в Крыму и на Донбассе

Украинские прокуроры расследуют участие около 260 иностранцев в военных действиях в Крыму и на Донбассе против украинских сил.
Об этом рассказал заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, передает «Крым.Реалии».
По его словам, установлены личности 260 иностранцев из 32 стран, часть из которых могут быть причастны к военным преступлениям.
«Мы не исключаем тот факт, что многие из этих людей принимали активное участие в боевых действиях и могли быть причастны с военным преступлениям и преступлениям против человечности. Поэтому мы активно находимся в диалоге с нашими коллегами и просим их способствовать расследованию уголовных производств, которые у нас есть», — сказал Мамедов.
- Еще в прошлом году Мамедов сообщил, что Офис генпрокурора расследует уголовные производства по факту участия в боях около 100 иностранцев на стороне боевиков на Донбассе. Эта цифра не учитывает граждан России. Тогда больше всего боевиков было из Сербии и Испании.
- Ранее Офис генпрокурора возбудил производство из-за участия в боях на Донбассе 20 граждан Франции. Некоторые из них могут воевать и по сей день.