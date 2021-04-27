Зеленський відвідав адмінкордон із Кримом і доручив зібрати РНБО

Президент Володимир Зеленський після поїздки до Херсонської області та відвідин адміністративного кордону з окупованим Кримом ініціював засідання Ради національної безпеки та оборони.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Після відвідин адмінмежі Зеленський провів нараду, у якій взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, його заступники Роман Машовець і Кирило Тимошенко, секретар РНБО Олексій Данілов, віцепремʼєр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран, головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак і постійний представник президента в АР Крим Антон Кориневич.

Президент заявив, що українські військові зберігають бойовий дух. Учасники наради обговорили оперативну обстановку в регіонах, які межують із Кримом, і готовність сил до реагування на можливе загострення ситуації.

«За результатами наради президент України доручив секретареві РНБО підготувати найближчим часом засідання Ради національної безпеки і оборони», — йдеться в повідомленні.