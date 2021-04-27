Зеленский посетил админграницу с Крымом и поручил созвать СНБО

Президент Владимир Зеленский после поездки в Херсонскую область и посещения административной границы с оккупированным Крымом инициировал заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

После посещения админграницы Зеленский провел совещание, в котором участвовали руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместители Роман Машовец и Кирилл Тимошенко, секретарь СНБО Алексей Данилов, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран, главнокомандующий Вооруженными силами Руслан Хомчак и постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич.

Президент заявил, что украинские военные сохраняют боевой дух. Участники совещания обсудили оперативную обстановку в регионах, граничащих с Крымом и готовность сил к реагированию на возможное обострение ситуации.

«По результатам совещания президент Украины поручил секретарю СНБО подготовить в ближайшее время заседание Совета национальной безопасности и обороны», — говорится в сообщении.