Зеленский посетит позиции украинских военных на админгранице с оккупированным Крымом

Президент Владимир Зеленский 27 апреля отправился с рабочей поездкой в Херсонскую область — там посетит передовые позиции украинских военных на временной административной границе с оккупированным Крымом.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
В ОП отмечают, что Зеленский пообщается с военными и ознакомится с оперативной обстановкой.
В Херсоне президент проведет совещание по ситуации безопасности на админграницах с временно оккупированным полуостровом, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Одесской и Николаевской областях.
Отметим, в Херсонской области на админгранице с оккупированным Крымом работают три контрольных пункта въезда/выезда: «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».
- С конца марта над Украиной нависла угроза вторжения российских войск. У границы Украины и в оккупированном Крыму РФ сконцентрировала около 150 тысяч военных и тяжелое вооружение. 22 апреля министр обороны России заявил, что войска начинают возвращаться на постоянное место дислокации, но в Черном море при этом остались десантные корабли, а в лагере у Воронежа по-прежнему стоит техника.