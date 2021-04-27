Зеленский посетит позиции украинских военных на админгранице с оккупированным Крымом

Президент Владимир Зеленский 27 апреля отправился с рабочей поездкой в Херсонскую область — там посетит передовые позиции украинских военных на временной административной границе с оккупированным Крымом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В ОП отмечают, что Зеленский пообщается с военными и ознакомится с оперативной обстановкой.

В Херсоне президент проведет совещание по ситуации безопасности на админграницах с временно оккупированным полуостровом, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Одесской и Николаевской областях.