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Зеленский посетит позиции украинских военных на админгранице с оккупированным Крымом

Автор:
Виктория Мартынюк
Дата:
Зеленский посетит позиции украинских военных на админгранице с оккупированным Крымом

УНИАН

Президент Владимир Зеленский 27 апреля отправился с рабочей поездкой в Херсонскую область — там посетит передовые позиции украинских военных на временной административной границе с оккупированным Крымом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В ОП отмечают, что Зеленский пообщается с военными и ознакомится с оперативной обстановкой.

В Херсоне президент проведет совещание по ситуации безопасности на админграницах с временно оккупированным полуостровом, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Одесской и Николаевской областях.

Отметим, в Херсонской области на админгранице с оккупированным Крымом работают три контрольных пункта въезда/выезда: «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».