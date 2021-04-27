Сейм Литви ухвалив резолюцію на підтримку України, в якій закликав Росію «припинити агресію, провокації та пропаганду»

Сейм Литви ухвалив резолюцію із закликом до Росії припинити агресію, провокації та пропаганду проти України, а також відвести війська від українського кордону.

Про це повідомляється на сайті законодавчого органу.

«Сейм рішуче засудив неспровоковану військову агресію Російської Федерації проти України та інші агресивні односторонні дії, які грубо порушують двосторонні й багатосторонні угоди та норми міжнародного права і становлять загрозу для європейської безпеки», — наголосили в Сеймі.

Також парламент Литви закликав РФ допустити міжнародні організації, що надають гуманітарну допомогу місцевому населенню, на тимчасово окуповані території на сході України, закрити незаконні центри тримання під вартою, звільнити незаконно затриманих українських громадян, припинити паспортизацію на окупованих територіях і їхню демографічну зміну.