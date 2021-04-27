Сейм Литвы принял резолюцию в поддержку Украины, в которой призвал Россию «прекратить агрессию, провокации и пропаганду»

Сейм Литвы принял резолюцию с призывом к России прекратить агрессию, провокации и пропаганду против Украины, а также отвести войска от украинской границы.
Об этом сообщается на сайте законодательного органа.
«Сейм решительно осудил неспровоцированную военную агрессию Российской Федерации против Украины и другие агрессивные односторонние действия, которые грубо нарушают двусторонние и многосторонние соглашения и нормы международного права и представляют угрозу для европейской безопасности», — отметили в Сейме.
Также парламент Литвы призвал РФ допустить международные организации, предоставляющие гуманитарную помощь местному населению, на временно оккупированные территории на востоке Украины, закрыть незаконные центры содержания под стражей, освободить незаконно задержанных украинских граждан, прекратить паспортизацию на оккупированных территориях и их демографическое изменение.
В резолюции Сейм призвал государства-члены Евросоюза не поддерживать реализацию энергетических проектов, которые ослабляют евроатлантическое единство, в частности «Северный поток — 2».
Литовский парламент призвал международное сообщество поддержать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, усилить адресные экономические и личные санкции против России и ее представителей за агрессию против Украины, а также координировать санкционную политику против отдельных лиц, причастных к коррупции в России и Украине.
В то же время Украину призвали продолжить реформы, особенно в судебной системе, прокуратуре и финансовом секторе, в борьбе с коррупцией.
По словам главы комитета по иностранным делам литовского Сейма Жигимантаса Павильониса, эти вопросы станут темой Четвертой международной конференции относительно Украины в Вильнюсе 7—8 июля.
Кроме этого, в резолюции призвали Россию выполнить свои международные обязательства, в частности Минские соглашения, и заверили, что Литва «никогда не признает незаконную аннексию Крыма Россией». Резолюцию поддержали 102 депутата, один воздержался.
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