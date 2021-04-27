Сейм Литвы принял резолюцию в поддержку Украины, в которой призвал Россию «прекратить агрессию, провокации и пропаганду»

Сейм Литвы принял резолюцию с призывом к России прекратить агрессию, провокации и пропаганду против Украины, а также отвести войска от украинской границы.

Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

«Сейм решительно осудил неспровоцированную военную агрессию Российской Федерации против Украины и другие агрессивные односторонние действия, которые грубо нарушают двусторонние и многосторонние соглашения и нормы международного права и представляют угрозу для европейской безопасности», — отметили в Сейме.

Также парламент Литвы призвал РФ допустить международные организации, предоставляющие гуманитарную помощь местному населению, на временно оккупированные территории на востоке Украины, закрыть незаконные центры содержания под стражей, освободить незаконно задержанных украинских граждан, прекратить паспортизацию на оккупированных территориях и их демографическое изменение.