ЦПК: На конкурс до комісії, що відбиратиме керівника Бюро економічної безпеки, подалися троє нардепів «Слуги народу»

На конкурс на членів комісії, яка відбиратиме керівника нового Бюро економічної безпеки, подалися 22 кандидати. Серед них нардепи від «Слуги народу» — Ольга Василевська-Смаглюк, Андрій Холодов та Юлія Діденко. Всі троє є членами Комітету Верховної Ради з питань фінансів, на засіданні якого 28 квітня і визначатимуть членів цієї конкурсної комісії.
Про це повідомляє «Центр протидії корупції».
За законом майбутня конкурсна комісія має складатися з девʼяти осіб — три особи від Ради національної безпеки та оборони, три від Кабінету міністрів і ще три від парламенту.
Квота парламенту теж має свій поділ: дві особи визначаються Радою за поданням фінансового комітету і одна за поданням правоохоронного комітету.
Саме фінансовий комітет вже завершив прийом документів від кандидатів та 28 квітня визначить двох кандидатів, яких висунуть на голосування в залі парламенту.
ЦПК наголошує, що за законом кандидати від парламенту мають обиратися з-поміж громадських об’єднань, професійних спілок та їхніх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їхніх об’єднань, недержавних засобів масової інформації. Тому у разі обрання до складу комісії чинних нардепів це означатиме, підкреслюють у ЦПК, «політичну заангажованість конкурсу».
Нардеп Холодов, який претендує стати членом комісії, є фігурантом журналістського розслідування. У ЗМІ повідомляли, що його родина пов’язана з бізнесом з дистрибуції цигарок, та вказували на ймовірні податкові порушення, а також нардепа викрили на лобіюванні у Раді інтересів тютюнового бізнесу.
Інша претендентка — Ольга Василевська-Смаглюк до парламенту працювала журналістом на каналі «1+1». У ЦПК вказують, що її відносять до групи депутатів, підконтрольних олігарху Коломойському.
Юлія Діденко, за даними ЦПК, входить до так званої «групи Павлюка» у Раді. Іллю Павлюка, додає ЦПК, пов’язують з контрабандними схемами.
- Нагадаємо, 22 березня президент Володимир Зеленський підписав закон про створення Бюро економічної безпеки України, який Верховна Рада прийняла 28 січня.
- Новий орган буде боротися з економічними злочинами, але при цьому не буде силовим. Координувати Бюро буде Кабінет міністрів. Директора призначатиме уряд за поданням прем’єр-міністра за результатами відкритого конкурсу. Кандидатуру директора відбиратиме конкурсна комісія.
- У 2021 році на фінансування Бюро заклали 587 мільйонів гривень. При Бюро економічної безпеки створять Раду громадського контролю, яка стежитиме за його діяльністю. Зокрема, Рада розглядатиме звіт директора Бюро та надаватиме свій висновок.
- Створення БЕБ — частина міжнародних зобовʼязань України, а також одна з вимог Меморандуму з МВФ і Європейським Союзом.