ЦПК: На конкурс в комиссию, которая будет отбирать руководителя Бюро экономической безопасности, подались трое нардепов «Слуги народа»

На конкурс на членов комиссии, которая будет отбирать руководителя нового Бюро экономической безопасности, подались 22 кандидата. Среди них нардепы от «Слуги народа» — Ольга Василевская-Смаглюк, Андрей Холодов и Юлия Диденко. Все трое являются членами Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, на заседании которого 28 апреля и будут определять членов этой конкурсной комиссии.
Об этом сообщает «Центр противодействия коррупции».
По закону будущая конкурсная комиссия должна состоять из девяти человек — три человека от Совета национальной безопасности и обороны, три от Кабинета министров и еще три от парламента.
Квота парламента тоже имеет свое деление: два человека определяются Радой по представлению финансового комитета и один по представлению правоохранительного комитета.
Именно финансовый комитет уже завершил прием документов от кандидатов и 28 апреля определит двух кандидатов, которых выдвинут на голосование в зале парламента.
ЦПК отмечает, что по закону кандидаты от парламента должны избираться из числа общественных объединений, профессиональных союзов и их объединений, ассоциаций, организаций работодателей и их объединений, негосударственных средств массовой информации. Поэтому в случае избрания в состав комиссии действующих нардепов это будет означать, подчеркивают в ЦПК, «политическую заангажированность конкурса».
Нардеп Холодов, который претендует стать членом комиссии, является фигурантом журналистского расследования. В СМИ сообщали, что его семья связана с бизнесом по дистрибуции сигарет, и указывали на возможные налоговые нарушения, а также нардепа уличили в лоббировании в Раде интересов табачного бизнеса.
Другая претендентка — Ольга Василевская-Смаглюк до парламента работала журналистом на канале «1+1». В ЦПК указывают, что ее относят к группе депутатов, подконтрольных олигарху Коломойскому.
Юлия Диденко, по данным ЦПК, входит в так называемую «группу Павлюка» в Раде. Илью Павлюка, добавляет ЦПК, связывают с контрабандными схемами.
- Напомним, 22 марта президент Владимир Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности Украины, который Верховная Рада приняла 28 января.
- Новый орган будет бороться с экономическими преступлениями, но при этом не будет силовым. Координировать Бюро будет Кабинет министров. Директора будет назначать правительство по представлению премьер-министра по результатам открытого конкурса. Кандидатуру директора будет отбирать конкурсная комиссия.
- В 2021 году на финансирование Бюро заложили 587 миллионов гривен. При Бюро экономической безопасности создадут Совет общественного контроля, который будет следить за его деятельностью. В частности, Совет будет рассматривать отчет директора Бюро и предоставлять свое заключение.
- Создание БЭБ — часть международных обязательств Украины, а также одно из требований Меморандума с МВФ и Европейским Союзом.