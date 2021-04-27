Bloomberg: У світі вже зробили мільярд щеплень від коронавірусу

Після початку глобальної кампанії з вакцинації населення світу від коронавірусу з грудня 2020 року вже було проведено понад 1 мільярд щеплень.

Про це йдеться у даних Bloomberg.

Найбільше щеплень зробили у США. Там вже ввели 230 мільйонів доз вакцин. У Китаї ввели 224 мільйони доз, а в Індії — 145 мільйонів. На 4 місці опинився Європейський Союз (132 мільйони щеплень), а замикає першу п’ятірку Велика Британія — 46 мільйонів щеплень.