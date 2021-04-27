Bloomberg: В мире уже сделали миллиард прививок от коронавируса

После начала глобальной кампании по вакцинации населения мира от коронавируса с декабря 2020 года уже было проведено более 1 миллиарда прививок.

Об этом говорится в данных Bloomberg.

Больше всего прививок сделали в США. Там уже ввели 230 млн доз вакцин. В Китае ввели 224 миллиона доз, а в Индии — 145 млн На 4 месте оказался Европейский Союз (132 миллиона прививок), а замыкает первую пятерку Великобритания — 46 млн прививок.