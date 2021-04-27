Bloomberg: В мире уже сделали миллиард прививок от коронавируса

После начала глобальной кампании по вакцинации населения мира от коронавируса с декабря 2020 года уже было проведено более 1 миллиарда прививок.
Об этом говорится в данных Bloomberg.
Больше всего прививок сделали в США. Там уже ввели 230 млн доз вакцин. В Китае ввели 224 миллиона доз, а в Индии — 145 млн На 4 месте оказался Европейский Союз (132 миллиона прививок), а замыкает первую пятерку Великобритания — 46 млн прививок.
В то же время, несмотря на такое большое количество прививок, ни одна из стран до сих пор не вакцинировала по крайней мере 70% своего населения для получения коллективного иммунитета. Например, в США обе дозы получили 28,9% людей, а в Великобритании — 19,3%.
Если говорить о вакцинации населения в процентах, то среди лидеров — Сейшельские острова, которые уже вакцинировали 58,5% населения, и Израиль, который вакцинировал 55,5% населения. Единственным местом, где уже полностью завершили вакцинацию взрослого населения, стал Гибралтар. Там для этого было достаточно всего 70 тысяч прививок.
- Сингапур возглавил рейтинг устойчивости к коронавирусу — впервые с первого места подвинули Новую Зеландию. Это произошло благодаря быстрым темпам вакцинации. В рейтинг входят 53 страны, крупнейшие в мире по размеру экономики — Украины среди них нет. Bloomberg анализирует их ситуацию с коронавирусом по 10 параметрам, включая уровни заболеваемости и смертности, темпы тестирования и вакцинации, а также свободу передвижения.