Україна оголосила персоною нон ґрата російського консула в Одесі

Україна оголосила персоною нон ґрата консула генерального консульства Росії в Одесі. Він має покинути територію країни до 30 квітня.
Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.
«МЗС оголошує консула генконсульства РФ в Одесі небажаною для перебування на території України особою», — наголосили в зовнішньополітичному відомстві.
МЗС ухвалило таке рішення у відповідь на дії Росії, яка 26 квітня вирішила вислати співробітника посольства України в Москві.
- Уранці 17 квітня ФСБ Росії заявила про затримання в Санкт-Петербурзі консула України Олександра Сосонюка під час нібито «отримання закритої інформації з баз російських правоохоронних органів». Того ж дня його вирішили вислати з країни. У відповідь на затримання та висилку Сосонюка Україна видворила старшого дипломата посольства Росії Євгена Чернікова.