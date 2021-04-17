Росія вишле українського консула після затримання в Петербурзі. МЗС України готує відповідь

Росія вишле українського консула Олександра Сосонюка, якого ФСБ затримувала в Санкт-Петербурзі за нібито отримання закритої інформації.

Про це виданню «КоммерсантЪ» повідомили два джерела в МЗС Росії.

«Питання в тому, чи буде він оголошений персоною нон грата або обмежаться заявою про небажаність подальшого перебування в країні», — сказав один зі співрозмовників.

Заступник голови МЗС України Євген Єнін в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив, що ФСБ не мала права затримувати Сосонюка. Дії спецслужби він назвав «грубою провокацією» на тлі нарощування російських військ біля українських кордонів.

«Нашого дипломата у жодному разі не мали затримувати. Ба більше, він не був причетний до тих дій, які йому інкримінують. Зазначені кроки російської сторони зустрінуть найрішучішу відсіч з української сторони, і ми вже опрацьовуємо модальності симетричної відповіді», ㅡ заявив Єнін.

У коментарі «Громадському Радіо» він розповів, що ФСБшники фактично напали на дипломата.

«Вчора ми стикнулися фактично з нападом [...]. Вони зробили вигляд, що не впізнали представника українського консульства. Ми абсолютно не сприймаємо подібний шантаж і практику провокацій, яка стає дедалі грубішою. Обов’язок нашої держави — зробити все можливе для безпеки закордонних дипломатичних установ, навіть якщо йдеться про установи у державі-агресорі», — сказав Єнін.