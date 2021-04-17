Россия вышлет украинского консула после задержания в Петербурге. МИД Украины готовит ответ

Россия вышлет украинского консула Александра Сосонюка, которого ФСБ задерживала в Санкт-Петербурге за якобы получение закрытой информации.

Об этом изданию «КоммерсантЪ» сообщили два источника в МИД России.

«Вопрос в том, будет он объявлен персоной нон грата или ограничатся заявлением о нежелательности дальнейшего пребывания в стране»,— сказал один из собеседников.

Замглавы МИД Украины Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что ФСБ не имела права задерживать Сосонюка. Действия спецслужбы он назвал «грубой провокацией» на фоне наращивания российских войск возле украинских границ.

«Нашего дипломата ни в коем случае не должны были задерживать. Более того, он не был причастен к тем действиям, которые ему инкриминируют. Указанные шаги российской стороны встретят решительный отпор с украинской стороны и мы уже прорабатываем симметричный ответ», ㅡ заявил Енин.

В комментарии «Громадському Радіо» он рассказал, что ФСБшники фактически напали на дипломата.

«Вчера мы столкнулись фактически с нападением [...]. Они сделали вид, что не узнали представителя украинского консульства. Мы абсолютно не воспринимаем подобный шантаж и практику провокаций, которая становится все грубее. Обязанность нашего государства — сделать все возможное для безопасности иностранных дипломатических учреждений, даже если речь идет об учреждениях в государстве-агрессоре», — сказал Енин.