ФСБ заявила о задержании в Петербурге консула Украины. В МИД говорят о провокации

ФСБ России сообщает о задержании в Санкт-Петербурге консула Украины Александра Сосонюка при якобы «получении закрытой информации из баз российских правоохранительных органов».
Как передает Интерфакс, журналистам в Центре общественных связей ФСБ заявили, что дипломат был задержан «с поличным во время получения информации от россиянина».
«Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического сотрудника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права», — заявили в ФСБ.
В комментарии для «Громадське» спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал задержание провокацией. По его словам, Сосонюка задержали на несколько часов и сейчас он в консульстве. МИД в ближайшее время опубликует официальную реакцию.
- Согласно Венской конвенции, дипломаты обладают неприкосновенностью и не могут быть арестованы в стране пребывания, но их можно лишить этого права (персона нон грата) в случае нарушения закона или враждебных действий.