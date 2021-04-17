ФСБ заявила о задержании в Петербурге консула Украины. В МИД говорят о провокации

ФСБ России сообщает о задержании в Санкт-Петербурге консула Украины Александра Сосонюка при якобы «получении закрытой информации из баз российских правоохранительных органов».

Как передает Интерфакс, журналистам в Центре общественных связей ФСБ заявили, что дипломат был задержан «с поличным во время получения информации от россиянина».

«Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического сотрудника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации. К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права», — заявили в ФСБ.

В комментарии для «Громадське» спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал задержание провокацией. По его словам, Сосонюка задержали на несколько часов и сейчас он в консульстве. МИД в ближайшее время опубликует официальную реакцию.