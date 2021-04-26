Росія оголосила персоною нон ґрата українського дипломата в Москві

Росія оголосила персоною нон ґрата співробітника посольства України у Москві.

Про це йдеться у заяві російського Міністерства закордонних справ.

«У звʼязку з недружніми діями української сторони, яка 19 квітня оголосила persona non grata співробітника посольства Російської Федерації в Києві, і на основі принципу взаємності за діяльність, несумісну з дипломатичним статусом, persona non grata оголошений співробітник посольства України в Росії», — йдеться у заяві.