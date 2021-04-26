Россия объявила персоной нон грата украинского дипломата в Москве

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины в Москве.

Об этом говорится в заявлении российского Министерства иностранных дел.

«В связи с недружественными действиями украинской стороны, которая 19 апреля объявила persona non grata сотрудника посольства Российской Федерации в Киеве, и на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, persona non grata объявлен сотрудник посольства Украины в России», — говорится в заявлении.