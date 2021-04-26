Россия объявила персоной нон грата украинского дипломата в Москве

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины в Москве.
Об этом говорится в заявлении российского Министерства иностранных дел.
«В связи с недружественными действиями украинской стороны, которая 19 апреля объявила persona non grata сотрудника посольства Российской Федерации в Киеве, и на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, persona non grata объявлен сотрудник посольства Украины в России», — говорится в заявлении.
Дипломат должен покинуть Россию до конца дня 30 апреля. В МИД добавили, что предупредили украинскую сторону о том, что в случае «враждебных действий против сотрудников российских дипломатических и консульских представительств» будут совершаться дополнительные меры относительно персонала украинских посольства и консульств в России.
- Утром 17 апреля ФСБ России заявила о задержании в Санкт-Петербурге консула Украины Александра Сосонюка во время якобы «получения закрытой информации из баз российских правоохранительных органов». В тот же день его решили выслать из страны. В ответ на задержание и высылку Сосонюка Украина выдворила старшего дипломата посольства России Евгения Черникова.