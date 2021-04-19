МИД Украины сообщил, что высылает российского дипломата

Министерство иностранных дел Украины направило ноту посольству России об объявлении персоной нон грата советника посольства Евгения Черникова. Он должен в течение 72 часов (начиная с 19 апреля) покинуть территорию Украины.

Об этом Укринформу сообщил спикер МИД Олег Николенко.

«Сегодня МИД Украины направил ноту об объявлении одного из советников посольства Российской Федерации в Киеве персоной нон грата в связи с деятельностью, несовместимой с его дипломатическим статусом. Он должен покинуть территорию нашего государства в течение 72 часов», — отметил он.

В посольстве РФ сообщили российскому государственному информационному агентству ТАСС, что ноту получили.

Напомним, что утром 17 апреля ФСБ России заявила о задержании в Санкт-Петербурге консула Украины Александра Сосонюка во время якобы «получения закрытой информации из баз российских правоохранительных органов», в тот же день его решили выслать из страны. В ответ на задержание и высылку Сосонюка Украина выдворит старшего дипломата посольства России Евгения Черникова.