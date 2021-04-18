МИД назвал фамилию российского дипломата, которого вышлют в ответ на задержание консула в Санкт-Петербурге

В ответ на высылку украинского консула из России Украина вышлет старшего дипломата российского посольства.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

«Мы поступили достаточно симметрично в этой ситуации. Таким образом мы дополнительно сможем проверить мобилизационную готовность российских дипломатов здесь. Старший дипломат — это один из советников посольства России в Киеве, его фамилия Черников», — сообщил Енин.

По его словам, соответствующую ноту направят российскому посольству в понедельник, 19 апреля. При этом Енин обратил внимание, что российская сторона прибегает к определенному шантажу по этому поводу.

«Нам говорят, что если вы будете настаивать на объявлении персоной нон грата именно сотрудника посольства, а не одного из консульств, то мы будем вынуждены объявить персоной нон грата сотрудника вашего посольства в Москве», — отметил заместитель министра иностранных дел.