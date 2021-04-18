МИД назвал фамилию российского дипломата, которого вышлют в ответ на задержание консула в Санкт-Петербурге

В ответ на высылку украинского консула из России Украина вышлет старшего дипломата российского посольства.
Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.
«Мы поступили достаточно симметрично в этой ситуации. Таким образом мы дополнительно сможем проверить мобилизационную готовность российских дипломатов здесь. Старший дипломат — это один из советников посольства России в Киеве, его фамилия Черников», — сообщил Енин.
По его словам, соответствующую ноту направят российскому посольству в понедельник, 19 апреля. При этом Енин обратил внимание, что российская сторона прибегает к определенному шантажу по этому поводу.
«Нам говорят, что если вы будете настаивать на объявлении персоной нон грата именно сотрудника посольства, а не одного из консульств, то мы будем вынуждены объявить персоной нон грата сотрудника вашего посольства в Москве», — отметил заместитель министра иностранных дел.
- Утром 17 апреля ФСБ России заявила о задержании в Санкт-Петербурге консула Украины Александра Сосонюка во время якобы «получения закрытой информации из баз российских правоохранительных органов».
- Представитель МИД Украины Олег Николенко назвал задержание провокацией. По его словам, Сосонюка задержали на несколько часов, сейчас он в консульстве.
- Россия решила выслать украинского консула Сосонюка после задержания.