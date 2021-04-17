Украина выдворит старшего дипломата посольства России в ответ на задержание консула в Санкт-Петербурге

Украина высылает старшего дипломата посольства России в Киеве в ответ на задержание и решение о выдворении консула в Санкт-Петербурге. Имя работника российского посольства не раскрывают, однако отмечают, что он должен покинуть страну не позднее 21 апреля.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.