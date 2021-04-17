Украина выдворит старшего дипломата посольства России в ответ на задержание консула в Санкт-Петербурге

Украина высылает старшего дипломата посольства России в Киеве в ответ на задержание и решение о выдворении консула в Санкт-Петербурге. Имя работника российского посольства не раскрывают, однако отмечают, что он должен покинуть страну не позднее 21 апреля.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.
Отмечается, что российская сторона продолжает провокации против украинских дипломатов в России на фоне обострения отношений и «массированной антиукраинской пропаганды»
«Выражаем решительный протест относительно неправомерного задержания 16 апреля сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и предоставления ему предписания покинуть территорию РФ до 21 апреля. Полностью отвергаем выдвинутые консульскому сотруднику обвинения», — комментирует МИД задержание Александра Сосонюка.
Ведомство называет эти действия российских властей грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических и консульских сношениях, что «в очередной раз подтверждает выбранный Россией курс на дальнейшее обострение с Украиной».
Российский дипломат должен покинуть Украину в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.
- Утром 17 апреля ФСБ России заявила о задержании в Санкт-Петербурге консула Украины Александра Сосонюка во время якобы «получения закрытой информации из баз российских правоохранительных органов».
- Представитель МИД Украины Олег Николенко назвал задержание провокацией. По его словам, Сосонюка задержали на несколько часов и сейчас он в консульстве.
- Россия решила выслать украинского консула Сосонюка после задержания.