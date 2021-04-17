Україна видворить старшого дипломата посольства Росії у відповідь на затримання консула у Санкт-Петербурзі

Україна висилає старшого дипломата посольства Росії у Києві у відповідь на затримання і рішення про видворення консула в Санкт-Петербурзі. Ім’я працівника російського посольства не розкривають, однак зазначають, що він має залишити країну не пізніше ніж 21 квітня.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.