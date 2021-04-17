Україна видворить старшого дипломата посольства Росії у відповідь на затримання консула у Санкт-Петербурзі

Україна висилає старшого дипломата посольства Росії у Києві у відповідь на затримання і рішення про видворення консула в Санкт-Петербурзі. Ім’я працівника російського посольства не розкривають, однак зазначають, що він має залишити країну не пізніше ніж 21 квітня.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.
Зазначається, що російська сторона продовжує провокації проти українських дипломатів у Росії на тлі загострення відносин та «масованої антиукраїнської пропаганди»
«Висловлюємо рішучий протест щодо неправомірного затримання 16 квітня співробітника Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі та надання йому припису залишити територію РФ до 21 квітня. Повністю відкидаємо висунуті консульському співробітнику звинувачення», — коментує МЗС затримання Олександра Сосонюка.
Відомство називає ці дії російської влади грубим порушенням Віденської конвенції про дипломатичні та консульські зносини, що «вкотре підтверджує обраний Росією курс на подальше загострення з Україною».
Російський дипломат має покинути Україну протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня.
- Вранці 17 квітня ФСБ Росії заявила про затримання в Санкт-Петербурзі консула України Олександра Сосонюка під час нібито «отримання закритої інформації з баз російських правоохоронних органів».
- Речник МЗС України Олег Ніколенко назвав затримання провокацією. За його словами, Сосонюка затримали на кілька годин і зараз він у консульстві.
- Росія вирішила вислати українського консула Сосонюка після затримання.