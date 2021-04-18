МЗС назвало прізвище російського дипломата, якого вишлють у відповідь на затримання консула в Санкт-Петербурзі

У відповідь на висилку українського консула з Росії Україна вишле старшого дипломата російського посольства.
Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» розповів заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.
«Ми вчинили досить симетрично в цій ситуації. Таким чином ми додатково зможемо перевірити мобілізаційну готовність російських дипломатів тут. Старший дипломат — це один з радників посольства Росії в Києві, його прізвище Черніков», — повідомив Єнін.
За його словами, відповідну ноту направлять російському посольству у понеділок, 19 квітня. При цьому Єнін звернув увагу, що російська сторона вдається до певного шантажу з цього приводу.
«Нам кажуть, що якщо ви будете наполягати на оголошенні персоною нон ґрата саме працівника посольства, а не одного з консульств, то ми будемо змушені оголосити персоною нон ґрата працівника вашого ж посольства в Москві», — зазначив заступник міністра закордонних справ.
- Уранці 17 квітня ФСБ Росії заявила про затримання в Санкт-Петербурзі консула України Олександра Сосонюка під час нібито «отримання закритої інформації з баз російських правоохоронних органів».
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