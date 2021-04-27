Украина объявила персоной нон грата российского консула в Одессе

Украина объявила персоной нон грата консула генерального консульства России в Одессе. Он должен покинуть территорию страны до 30 апреля.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.
«МИД объявляет консула генконсульства РФ в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.
МИД принял такое решение в ответ на действия России, которая 26 апреля решила выслать сотрудника посольства Украины в Москве.
- Утром 17 апреля ФСБ России заявила о задержании в Санкт-Петербурге консула Украины Александра Сосонюка во время якобы «получения закрытой информации из баз российских правоохранительных органов». В тот же день его решили выслать из страны. В ответ на задержание и высылку Сосонюка Украина выдворила старшего дипломата посольства России Евгения Черникова.