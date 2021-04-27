У Києві ДБР затримало поліцейського, який за гроші «дозволяв» ресторанам працювати під час посиленого карантину

Державне бюро розслідувань викрило заступника начальника одного з районних управлінь поліції в Києві на вимаганні грошей у керівництва розважальних закладів і ресторанів за дозвіл працювати під час карантину.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними правоохоронців, посадовець вимагав у керівників закладів по 5—20 тисяч гривень за тиждень роботи.