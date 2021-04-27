В Киеве ГБР задержало полицейского, который за деньги «разрешал» ресторанам работать во время усиленного карантина

Государственное бюро расследований разоблачило заместителя начальника одного из районных управлений полиции в Киеве на вымогательстве денег у руководства развлекательных заведений и ресторанов за разрешение работать во время карантина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

По данным правоохранителей, чиновник требовал у руководителей заведений по 5—20 тысяч гривен за неделю работы.