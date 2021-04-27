В Киеве ГБР задержало полицейского, который за деньги «разрешал» ресторанам работать во время усиленного карантина

Государственное бюро расследований разоблачило заместителя начальника одного из районных управлений полиции в Киеве на вымогательстве денег у руководства развлекательных заведений и ресторанов за разрешение работать во время карантина.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
По данным правоохранителей, чиновник требовал у руководителей заведений по 5—20 тысяч гривен за неделю работы.
Полицейского задержали при получении 13 тысяч гривен, до этого следователи ГБР задокументировали, как он получил 25 тысяч гривен.
Сейчас проводятся обыски по месту работы задержанного, решается вопрос об объявлении ему подозрения по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством) и избрании меры пресечения.
- Усиленный карантин в Киеве ввели 20 марта, планировалось, что он будет действовать до 9 апреля. Но впоследствии его решили продлить до 30 апреля, введя еще ряд ограничений. В частности, общественным транспортом воспользоваться можно только при наличии специального пропуска. Также на время локдауна закрыли школы и детские сады. Не работают ТРЦ, а заведениям общественного питания разрешили работу только навынос.
- Власть в ближайшее время планирует перевести Киев из «красной» в «желтую» зону карантина, что позволит снять ряд карантинных ограничений.