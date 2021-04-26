Верховний суд відмовив у скасуванні санкцій проти «телеканалів Медведчука»

Касаційний суд у складі Верховного суду не задовольнив позов про скасування санкцій проти телеканалів «112 Україна», ZIK і NewsOne.
Про це повідомляє пресслужба Верховного суду.
«Суд у задоволенні позовних вимог відмовив повністю. Повний текст постанови буде виготовлено протягом п’яти днів», — сказано у повідомленні.
До суду звертався адвокат Павло Попков, а відповідачем зазначався президент Володимир Зеленський. Юридичні особи телеканалів виступали третіми сторонами.
Рішення може бути оскаржене у Великій палаті Верховного суду.
- 2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію санкції РНБО проти нардепа від ОПзЖ, близького соратника Віктора Медведчука — Тараса Козака, а також його телеканалів — «112 Україна», ZIK і NewsOne. Санкції передбачають анулювання ліцензій та заборону користуватися радіочастотним ресурсом України.
- Телеканали у спільній заяві назвали це політичним тиском і розправою. Зеленський заявив, що Україна підтримує свободу слова, але не тоді, коли пропаганду фінансує країна-агресор. СБУ після цього повідомила, що надала РНБО обґрунтовані рекомендації для блокування.
- Незабаром Міністерство культури та інформполітики направило в YouTube рішення РНБО з проханням закрити сторінки телеканалів. 24 квітня YouTube заблокував підсанкційні «112 Україна», ZIK і NewsOne.