Верховний суд відмовив у скасуванні санкцій проти «телеканалів Медведчука»

Касаційний суд у складі Верховного суду не задовольнив позов про скасування санкцій проти телеканалів «112 Україна», ZIK і NewsOne.

Про це повідомляє пресслужба Верховного суду.

«Суд у задоволенні позовних вимог відмовив повністю. Повний текст постанови буде виготовлено протягом п’яти днів», — сказано у повідомленні.

До суду звертався адвокат Павло Попков, а відповідачем зазначався президент Володимир Зеленський. Юридичні особи телеканалів виступали третіми сторонами.

Рішення може бути оскаржене у Великій палаті Верховного суду.