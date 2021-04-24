«Ганебні дії Банкової». Телеканали ZiK, NewsOne і «112 Україна» відреагували на блокування в YouTube

Телеканали ZiK, NewsOne і «112 Україна» виступили зі спільною заявою через блокування на платформі YouTube. Вони звинувачують Офіс президента у «незаконних і ганебних» діях.
Заява опублікована на сайті «112 Україна».
«Українська влада залучила YouTube до своїх незаконних дій, фактично змусивши міжнародну медіаплатформу обмежити українських споживачів у доступі до улюблених YouTube-каналів. Ми вважаємо такі дії влади незаконними, позбавленими всякого сенсу і просто дурними», — сказано в заяві.
Телеканали зазначають, що вже запустили альтернативне мовлення, в тому числі на YouTube, і блокування старих каналів ні до чого не призведе.
- 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти нардепа від ОПзЖ, близького соратника Віктора Медведчука — Тараса Козака, а також його телеканалів — «112 Україна», ZIK і NewsOne. Санкції передбачають анулювання ліцензій та заборону користуватися радіочастотним ресурсом України.
- Телеканали у спільній заяві назвали це політичним тиском і розправою. Зеленський заявив, що Україна підтримує свободу слова, але не тоді, коли пропаганду фінансує країна-агресор. СБУ після цього повідомила, що надала РНБО обґрунтовані рекомендації для блокування.
- Незабаром Міністерство культури та інформполітики направило в YouTube рішення РНБО з проханням закрити сторінки телеканалів.
- 24 квітня YouTube заблокував підсанкційні «112 Україна», ZIK і NewsOne.