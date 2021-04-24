«Ганебні дії Банкової». Телеканали ZiK, NewsOne і «112 Україна» відреагували на блокування в YouTube

Телеканали ZiK, NewsOne і «112 Україна» виступили зі спільною заявою через блокування на платформі YouTube. Вони звинувачують Офіс президента у «незаконних і ганебних» діях.

Заява опублікована на сайті «112 Україна».

«Українська влада залучила YouTube до своїх незаконних дій, фактично змусивши міжнародну медіаплатформу обмежити українських споживачів у доступі до улюблених YouTube-каналів. Ми вважаємо такі дії влади незаконними, позбавленими всякого сенсу і просто дурними», — сказано в заяві.

Телеканали зазначають, що вже запустили альтернативне мовлення, в тому числі на YouTube, і блокування старих каналів ні до чого не призведе.