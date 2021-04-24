«Позорные действия Банковой». Телеканалы ZiK, NewsOne и «112 Украина» отреагировали на блокировку в YouTube

Телеканалы ZiK, NewsOne и «112 Украина» выступили с совместным заявлением из-за блокировки на платформе YouTube. Они обвиняют Офис президента в «незаконных и позорных» действиях.
Заявление опубликовано на сайте «112 Украина».
«Украинская власть вовлекла YouTube в свои незаконные действия, фактически вынудив международную медиаплатформу ограничить украинских потребителей в доступе к любимым YouTube-каналам. Мы считаем такие действия власти незаконными, лишенными всяческого смысла и просто глупыми», — сказано в заявлении.
Телеканалы отмечают, что уже запустили альтернативное вещание, в том числе на YouTube, и блокировка старых каналов ни к чему не приведет.
- 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против нардепа от ОПзЖ, близкого соратника Виктора Медведчука — Тараса Козака, а также его телеканалов — «112 Украина», ZIK и NewsOne. Санкции предусматривают аннулирование лицензий и запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины.
- Телеканалы в совместном заявлении назвали это политическим давлением и расправой. Зеленский заявил, что Украина поддерживает свободу слова, но не тогда, когда пропаганду финансирует страна-агрессор. СБУ после этого сообщила, что предоставила СНБО обоснованные рекомендации для блокировки.
- Вскоре Министерство культуры и информполитики направило в YouTube решение СНБО с просьбой закрыть страницы телеканалов.
- 24 апреля YouTube заблокировал подсанкционные «112 Украина», ZIK и NewsOne.