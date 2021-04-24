«Позорные действия Банковой». Телеканалы ZiK, NewsOne и «112 Украина» отреагировали на блокировку в YouTube

Телеканалы ZiK, NewsOne и «112 Украина» выступили с совместным заявлением из-за блокировки на платформе YouTube. Они обвиняют Офис президента в «незаконных и позорных» действиях.

Заявление опубликовано на сайте «112 Украина».

«Украинская власть вовлекла YouTube в свои незаконные действия, фактически вынудив международную медиаплатформу ограничить украинских потребителей в доступе к любимым YouTube-каналам. Мы считаем такие действия власти незаконными, лишенными всяческого смысла и просто глупыми», — сказано в заявлении.

Телеканалы отмечают, что уже запустили альтернативное вещание, в том числе на YouTube, и блокировка старых каналов ни к чему не приведет.