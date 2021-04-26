Верховный суд отказал в отмене санкций против «телеканалов Медведчука»

Кассационный суд в составе Верховного суда не удовлетворил иск об отмене санкций против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.
Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.
«Суд в удовлетворении исковых требований отказал полностью. Полный текст постановления будет подготовлен в течение пяти дней», — сказано в сообщении.
В суд обращался адвокат Павел Попков, а ответчиком указывался президент Владимир Зеленский. Юридические лица телеканалов выступали третьими сторонами.
Решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда.
- 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против нардепа от ОПзЖ, близкого соратника Виктора Медведчука — Тараса Козака, а также его телеканалов — «112 Украина», ZIK и NewsOne. Санкции предусматривают аннулирование лицензий и запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины.
- Телеканалы в совместном заявлении назвали это политическим давлением и расправой. Зеленский заявил, что Украина поддерживает свободу слова, но не тогда, когда пропаганду финансирует страна-агрессор. СБУ после этого сообщила, что предоставила СНБО обоснованные рекомендации для блокировки.
- Вскоре Министерство культуры и информполитики направило в YouTube решение СНБО с просьбой закрыть страницы телеканалов. 24 апреля YouTube заблокировал подсанкционные «112 Украина», ZIK и NewsOne.