Верховный суд отказал в отмене санкций против «телеканалов Медведчука»

Кассационный суд в составе Верховного суда не удовлетворил иск об отмене санкций против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

«Суд в удовлетворении исковых требований отказал полностью. Полный текст постановления будет подготовлен в течение пяти дней», — сказано в сообщении.

В суд обращался адвокат Павел Попков, а ответчиком указывался президент Владимир Зеленский. Юридические лица телеканалов выступали третьими сторонами.

Решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда.