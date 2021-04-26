Разумков скликав два позачергові засідання Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання двох позачергових засідань парламенту.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Верховної Ради.

Перше засідання має відбутися о 16:00 27 квітня. На ньому планують розглянути проєкт постанови про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на «припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері протидії поширенню СОVID-19».

Друге позачергове засідання має розпочатися відразу за першим і на ньому планують розглянути відразу 13 законопроєктів. Зокрема, депутати хочуть розглянути питання збільшення фінансування місцевих та апеляційних судів у 2021 році, а також законопроєкт про основні засади молодіжної політики.

Крім того, на розгляд планують винести зміни до законопроєкту «Про судоустрій та статус суддів» щодо служби судової охорони, а також до проєкту «Про рекламу» — щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються у них.