Разумков созвал два внеочередных заседания Рады

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве двух внеочередных заседаний парламента.

Об этом сообщается в Telegram-канале Верховной Рады.

Первое заседание должно состояться в 16:00 27 апреля. На нем планируют рассмотреть проект постановления о принятии неотложных мер, направленных на «прекращение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению СОVID-19».

Второе внеочередное заседание должно начаться сразу за первым и на нем планируют рассмотреть сразу 13 законопроектов. В частности, депутаты хотят рассмотреть вопрос увеличения финансирования местных и апелляционных судов в 2021 году, а также законопроект об основах молодежной политики.

Кроме того, на рассмотрение планируют вынести изменения в законопроект «О судоустройстве и статусе судей», касающиеся службы судебной охраны, а также в проект «О рекламе» — относительно рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых в них.