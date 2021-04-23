Нардепы хотят созвать внеочередное заседание Рады — начали сбор подписей

Народные депутаты начали сбор подписей о созыве на следующей неделе внеочередного заседания Верховной Рады.

Об этом сообщил нардеп «Слуги народа» Александр Качура в Telegram, обнародовав перечень вопросов, которые хотят вынести на рассмотрение.

В частности, депутаты хотят рассмотреть вопрос увеличения финансирования местных и апелляционных судов в 2021 году, а также законопроект об основах молодежной политики.

Кроме того, на рассмотрение планируют вынести изменения к законопроекту «О судоустройстве и статусе судей» относительно службы судебной охраны, а также к проекту «О рекламе» — относительно рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых в них.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил в комментарии Интерфакс-Украина, что внеочередные заседания могут состояться во вторник, 27 апреля, и четверг, 29 апреля.

В то же время, нардеп «Голоса» Ярослав Железняк уточняет, что всего на следующей неделе планируют четыре внеочередных заседания. На одном из них будут рассматривать кадровые вопросы и перестановки в Кабинете министров.