Нардепы хотят созвать внеочередное заседание Рады — начали сбор подписей

Народные депутаты начали сбор подписей о созыве на следующей неделе внеочередного заседания Верховной Рады.
Об этом сообщил нардеп «Слуги народа» Александр Качура в Telegram, обнародовав перечень вопросов, которые хотят вынести на рассмотрение.
В частности, депутаты хотят рассмотреть вопрос увеличения финансирования местных и апелляционных судов в 2021 году, а также законопроект об основах молодежной политики.
Кроме того, на рассмотрение планируют вынести изменения к законопроекту «О судоустройстве и статусе судей» относительно службы судебной охраны, а также к проекту «О рекламе» — относительно рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых в них.
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил в комментарии Интерфакс-Украина, что внеочередные заседания могут состояться во вторник, 27 апреля, и четверг, 29 апреля.
В то же время, нардеп «Голоса» Ярослав Железняк уточняет, что всего на следующей неделе планируют четыре внеочередных заседания. На одном из них будут рассматривать кадровые вопросы и перестановки в Кабинете министров.
- Фракция «Слуга народа» накануне провела встречу с кандидатом на должность министра энергетики Германом Галущенко и планирует собрать внеочередное заседание Рады для его назначения.
- 7 апреля СМИ со ссылкой на источники сообщили, что и. о. министра энергетики Юрий Витренко после возвращения из Катара якобы написал заявление об увольнении. СМИ также писали, что Витренко заменят из-за «разочарования Банковой в нем и потому, что он якобы не смог найти общий язык с главой правительства». Сам он отрицал информацию о своей отставке, а якобы нарекания со стороны ОП называл слухами.