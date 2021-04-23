Нардепи хочуть скликати позачергове засідання Ради — почали збір підписів

Народні депутати почали збір підписів про скликання на наступному тижні позачергового засідання Верховної Ради.

Про це повідомив нардеп «Слуги народу» Олександр Качура у Telegram, оприлюднивши перелік питань, які хочуть винести на розгляд.

Зокрема, депутати хочуть розглянути питання збільшення фінансування місцевих та апеляційних судів у 2021 році, а також законопроєкт про основні засади молодіжної політики.

Крім того, на розгляд планують винести зміни до законопроєкту «Про судоустрій та статус суддів» щодо служби судової охорони, а також до проєкту «Про рекламу» — щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються у них.

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив у коментарі Інтерфакс-Україна, що позачергові засідання можуть відбутися у вівторок, 27 квітня, та четвер, 29 квітня.

У той же час, нардеп «Голосу» Ярослав Железняк уточнює, що загалом на наступному тижні планують чотири позачергових засідання. На одному з них розглядатимуть кадрові питання та перестановки у Кабінеті міністрів.