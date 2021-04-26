В Італії 81-річний чоловік має покинути острів Буделлі. Він його єдиний мешканець

В Італії 81-річний чоловік Мауро Боранді на вимогу влади має покинути острів Буделлі, на якому він жив з 1989 року. Про це повідомляє BBC. «Я піду з надією, що у майбутньому Буделлі буде захищений так, як я захищав його 32 роки», — написав чоловік у Facebook. Зараз, окрім пана Боранді, там мешкає безліч диких кролів, а також у острова є особливість — рожевий пісок. Mauro Morandi / Facebook Зазначимо, що до 2019 року Боранді активно вів сторінку у Twitter й публікував там пейзажі острова.

У 2020 році президент національного парку Ла-Маддалена Фабріціо Фоннесу повідомив CNN, що Моранді незаконно переобладнав свою хатину, колишню радіостанцію часів Другої світової війни. За те, щоб влада дозволила чоловіку залишитись на острові, навіть зібрали понад 70 тисяч підписів. Однак у неділю, 25 квітня, Моранді оголосив про своє рішення виїхати. Він переїде у невелику квартиру на сусідньому острові Ла-Маддалена: «Моє життя не сильно зміниться, я все ще побачу море». Elena Giglia / Flickr В інтервʼю у 2018 році колишній учитель фізкультури сказав, що «завжди був трохи бунтівником». «Мені дуже набридло наше суспільство. Я вирішив переїхати на безлюдний острів у Полінезії, далеко від всіх цивілізацій. Я хотів почати нове життя поруч з природою», — розповідав він.