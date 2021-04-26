В Италии 81-летний мужчина должен покинуть остров Буделли. Он его единственный житель

В Италии 81-летний мужчина Мауро Боранди по требованию властей должен покинуть остров Буделли, на котором он жил с 1989 года. Об этом сообщает BBC.
«Я уйду с надеждой, что в будущем Буделли будет защищен так, как я защищал его 32 года», — написал мужчина в Facebook.
Сейчас, кроме Боранди, там обитает множество диких кроликов, а также у острова есть отличительная черта — розовый песок.
Отметим, что до 2019 года Боранди активно вел страницу в Twitter и публиковал там пейзажи острова.
В 2020 году президент национального парка Ла-Маддалена Фабрицио Фоннесу сообщил CNN, что Моранди незаконно переоборудовал свою хижину, бывшую радиостанцию времен Второй мировой войны. За то, чтобы власти позволили мужчине остаться на острове даже собрали более 70 тысяч подписей. Однако в воскресенье, 25 апреля, Моранди объявил о своем решении уехать. Он переедет в небольшую квартиру на соседнем острове Ла-Маддалена: «Моя жизнь не сильно изменится, я все равно буду видеть море».
В интервью в 2018 году бывший учитель физкультуры сказал, что «всегда был немного мятежником».
«Мне очень надоело наше общество. Я решил переехать на необитаемый остров в Полинезии, вдали от всех цивилизаций. Я хотел начать новую жизнь рядом с природой», — рассказывал он.
Начав свое путешествие по морю, он и несколько друзей высадились на итальянском архипелаге Ла-Маддалена, где они планировали работать и зарабатывать деньги, чтобы финансировать остаток своих путешествий. Но по прибытию на Буделли в 1981 году и после встречи со стражем острова, который собирался уйти в отставку, Моранди решил остаться — и с тех пор он ухаживает за островом и общается с туристами.
Остров Буделли расположен в 7 км от северного побережья Сардинии. В 2013 году его продали на аукционе за €2,94 миллиона. Новым владельцем острова стал новозеландский предприниматель, владелец компании в Швейцарии. Остров тогда выставили на продажу, ведь обанкротился его предыдущий владелец — миланское агентство недвижимости. Однако Национальный парк обжаловал в суде аукцион и после трех лет тяжб (в 2016 году) суд постановил, что спорный актив должен быть передан в управление Национальному парку.
На острове Буделли нельзя что-то строить и изменять те здания, которые остались (три небольшие помещения).
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